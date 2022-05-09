引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因詐欺、販毒案遭起訴，台北地方法院審理時，趙介佑大部分都認罪，還說毒癮沒完全戒掉，也沒有臉面對家人，合議庭審結後，將他判刑8年6月。可上訴。
檢方起訴指出，男子陳威宇擔任詐團控台，負責指揮車手頭，趙介佑就是其中1名車手頭；陳並提供3級毒品K他命，由趙在微信上成立群組，指揮小弟外送毒品，其中有些小弟還未成年。陳、趙等7人涉犯詐欺、毒品、洗錢、組織犯罪等罪。
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檢方起訴指出，男子陳威宇擔任詐團控台，負責指揮車手頭，趙介佑就是其中1名車手頭；陳並提供3級毒品K他命，由趙在微信上成立群組，指揮小弟外送毒品，其中有些小弟還未成年。陳、趙等7人涉犯詐欺、毒品、洗錢、組織犯罪等罪。
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