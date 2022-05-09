18歲陳男加入詐騙集團兼差當取簿手，首次執行任務，至超商領取包裹，便遇上新婚員警盤查，面對警方提問支支吾吾。（台中市第二分局提供）

影》菜鳥取簿手遇新婚警 跳針狂問這句話警笑了

台中市18歲陳姓男子聽信朋友輕鬆賺錢而加入詐騙集團兼差當取簿手，首次執行任務，至超商領取包裹，便遇上新婚員警盤查，面對警方提問支支吾吾，心虛像跳針似的直問「應該不會抓我吧？」、還不斷強調自己是「第一次」，警方也當場起出2張提款卡，依詐欺罪將陳男移送偵辦。

日前才新婚的台中市政府警察局第二分局永興派出所警員洪瑞麟，5月2日晚間8點多與警員劉孫維共同於7-11超商執行防詐專案勤務，看見陳男搭乘計程車至超商領取包裹，自下車後便不停講電話，並緊張兮兮地東張西望，行跡相當可疑，便當機立斷上前盤查。

該名陳姓男子辯稱係幫友人代領包裹，警方進一步詢問友人身分，陳男卻支吾其詞，回答得含糊不清，作賊心虛地連續反問員警三次「應該不會抓我吧」，還不斷強調自己是「第一次」，令員警啼笑皆非。

最後在員警仔細盤問下，眼見無法自圓其說，陳男才坦承受到高額車馬費吸引，透過友人介紹，加入詐騙集團兼差，接到指示至超商領取包裹，一次就可賺取新台幣1000元的車馬費，怎知首次執行任務出師不利，錢都還沒領到就栽在警方手上了！

台中市第二分局長陳家銘除讚許洪瑞麟新婚燕爾鴻運當頭，表現優異，同時也呼籲民眾，詐騙集團時常以誘人條件招募求職，而缺乏社會經驗的年輕人極易落入話術圈套，成為詐騙共犯，呼籲民眾求職應仔細查證，腳踏實地循正當管道賺取合理報酬，切勿以身試法，因小失大。