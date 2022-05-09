澳洲高球名將「大白鯊」諾曼（Greg Norman）帶領的LIV超級聯盟被認為是針對PGA巡迴賽而來，資金豐厚且行動迅速，目前有80位美巡賽選手、40位歐巡賽選手受到吸引。擁有沙烏地阿拉伯的政府和財團資助，今年2月宣布將於未來10年投入3億美元（新台幣89億）在中東、亞洲、歐洲舉辦國際賽。相較於PGA美巡賽，LIV擁有賽季少、賽程短、獎金高的特點。

LIV就是羅馬數字的「54」，意思是每場大賽只打54洞（1天18洞，打3天），PGA美巡賽則是72洞打4天。每個賽季的PGA美巡賽要打20至30場賽事，LIV目前每季只需12場，也會有類似PGA萊德盃的季末團體決賽。

PGA美巡賽幾乎所有賽事都在美國舉辦，LIV則是橫跨本國（沙烏地阿拉伯）、英國、泰國、美國。決定前進LIV的英國名將維斯特伍德（Lee Westwood）說：「這是在我家鄉英格蘭與世界頂尖好手較量的機會，我喜歡在家鄉球迷前打球。我只為我自己工作，所以我必須為自己做出最佳決定。」

儘管沙烏地阿拉伯有許多人權問題，包括對同性戀的不友善環境，西方世界把體育賽事移往當地舉行已經多年，畢竟當地有許多富裕的觀眾。F1一級方程式賽車、拳擊、撞球，其中職業摔角還獲准讓女子選手上台比賽（穿著長袖運動服）。維斯特伍德說：「沙國當然有許多問題，他們自己也正在改善，試圖透過體育賽事來邁開腳步，世界上很多國家也是這樣的。」

LIV的6月首場賽事將於倫敦開打，前7場邀請賽各有2500萬美元的超高總獎金。相比之下PGA大約是370萬美元至2000萬美元。諾曼表示他想要實現推廣高爾夫到全世界的理想，同時也有頂尖選手例如麥克羅伊（Rory McIlroy）堅定守在PGA，對LIV嗤之以鼻，嘲笑這是「歐洲足球超級聯賽」翻版，該聯賽當時也鬧得很大，最後無疾而終。