日本知名女星安達祐實，擁有逆齡童顏、清新氣質，自1994年以童星身分演出《無家可歸的小孩》後便爆紅成為家喻戶曉的明星。而2014年宣佈再婚的她，婚後經常在社群上放閃老公，但近日卻驚傳8年的婚姻變調，兩夫妻早已分居，讓外界相當震驚。

根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，現年40歲的安達祐實，過去曾有過一段婚姻，並與前夫共同養育一名兒子，無奈男方出軌因此讓這段婚姻只維持4年就宣告破局，安達祐實甚至沒向對方要求贍養費，在當時引起外界矚目。隨後，安達祐實又在2014年因拍攝寫真而與攝影師桑島智輝相識、相戀並再婚，2016年生下兒子後安達祐實也經常在社群媒體上曬出由老公掌鏡的凍齡美照，使她人氣再度飆升，幸福的婚姻生活羨煞旁人。

但近日夫妻倆卻爆出婚姻危機，其中一個原因是和前夫所生的16歲女兒，如今已進入青春期及叛逆期，與夫妻倆之間的互動產生許多摩擦，間接影響她與老公的關係，對話也變少，而她礙於孩子的想法也開始不再給老公拍照，之後她的身影就逐漸消失在老公的社群媒體中。

另外，知情人士也透露，安達祐實近期幾乎都是單獨行動，且不回與老公同住的家，反而回到媽媽與孩子的住處，雖過去她與媽媽不睦的新聞曾轟動日本娛樂圈，媽媽甚至還發行過露毛寫真讓安達祐實氣得一度斷絕往來，如今兩人已和好，媽媽甚至會幫忙帶小孩。但安達祐實與老公的關係卻越來越淡，年初時她更決定分居，打算在住家附近另尋租屋處，疑似在為離婚做準備。

對此，攝影師老公桑島智輝只以「無可奉告」4個字回覆媒體，安達祐實則是透過經紀公司表示「是為了孩子的安全、教育環境考量才搬離」間接承認兩人分居的消息。