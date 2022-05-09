MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)概念股力士(4923)第一季合併營收達3.17億元、稅後淨利0.58億元、每股稅後盈餘(EPS)達2.3元，分別較去年同期大幅成長27.86%、241.19%、228.57%，受惠旗下兩大業務訂單需求持續暢旺，再加上持續加速導入新一代專利製程技術以優化整體業務平均獲利結構，挹注今年首季獲利已達去年全年獲利40.14％，也刷新單季新高。

以力士首季銷售應用領域比重來看，第一季PC/NB、手機等營收比重分別為37%、40%占大宗，不僅在既有PC/NB、手機領域持續深化力士旗下產品市場滲透率發酵，助益整體營運規模放大趨勢，同步持續拓展電池、電源供應器等銷售領域，帶動第一季電池、電源供應器應用領域合計銷售亦繳出年增3.7％，以目前在手訂單進度來看，未來隨著電池、電源供應器訂單放量，有望堆疊公司整體營運新一成長動能。

隨著力士近年與主要客戶共同開發新型專案陸續於今年步入量產計畫，觀察第一季旗下MOSFET成品業務導入ETG、RTG等專利技術合計比重達11.6％，加上公司營運放大展現良好規模經濟效益，挹注2022年第一季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率較去年同期的21.35%、9.71%、6.86%，進一步攀升至33.28%、17.94%、18.31%水準，繳出三率三升的好成績。

展望2022年第二季，力士表示，除PC/NB、手機等應用領域客戶持續保持良好訂單水準，目前整體訂單能見度看旺至年底，力士持續深化產品市場滲透率提升、優化業務接單、精進新型專利技術導入及與主要客戶深度合作新專案開發等策略，有望創造公司整體營運保持向上動能，除力士已有MOSFET 30V系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，目前亦已針對MOSFET 100V系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現，成為營運另一股重要動能。