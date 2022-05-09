《港股》香港股市9日休市1天 09:482022/05/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢佛誕翌日，港股9日休市1天，10日正常交易。 《日股》日本股市29日休市1天 《韓股》韓國股市5日休市1天 #日休市 #港股 #適逢 #佛誕 #10日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》中概股復活 科技指數收漲近10% 16:402022/04/29 財經 《港股》勞動節假日 香港股市休市 09:072022/05/02 財經 《大陸股市》勞動節假日 上海、深圳股市休市 09:072022/05/02 財經 《港股》恆指近收平 科技股乏力 16:492022/05/03 財經 港股開高走低 半天漲百點守21,000點 13:322022/05/05 財經 恒生指數半日上漲1％ 阿里漲逾3％ 13:532022/04/28 財經 港交所Q1淨利衰退三成 6年最糟 IPO稀少衝擊 04:102022/04/28 全球財經 《港股》石油煤炭壯聲勢 港股重返2萬點 17:102022/04/28 財經 北京市放寬入境隔離措施 集中隔離降至10日 23:242022/05/04 財經 港股盤中跌破兩萬 半日收跌741點 13:532022/05/06 財經 港股開盤走揚 恒指收復21,000點 11:342022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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