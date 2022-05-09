關埔地區空橋爭議紛擾，備受地方關注。據了解，新竹市府曾於2018年提出要在埔頂三路與慈雲路增設空橋，但之後便無下文；不過前幾天市府轉而提出要規劃地下連通道，讓在地住戶紛紛表達強烈不滿，認為市府前後不一、毫無信用，訴求要空橋不要地下道，也要求各政黨表示立場。

針對空橋議題，新竹市長參選人林耕仁在臉書發文表示，空橋應回歸都市計劃103年的計劃書執行。（圖：翻攝自林耕仁臉書）

針對空橋議題，新竹市長參選人林耕仁在臉書發文表示，空橋爭議的一切問題，都應該回歸都市計畫，103年的計畫書怎麼規劃，就該秉持初衷並執行計畫。而市府近8年來都在找理由拖延，在建造與時間的成本考量上，搭建空橋都更優於地下道，且興建地下道恐造成交通黑暗期，大雨天時還會出現淹水情況，為何市府要花更多錢、更多時間來做違背民意及居民期待的事？

林耕仁認為，搭建空橋能提升周邊國小、國中學生的步行安全，慈雲路作為重要的車流幹道，車流量大也相對提高行人過馬路的風險，而空橋能夠提供安全的用路空間，也讓交通更順暢，空橋諸多的好處，正是許多居民力挺的原因。呼籲市府應傾聽民意，切莫一意孤行，林耕仁也承諾，只要他當市長，便會即刻追加預算，讓跨慈雲路空橋開始興建，其餘棟與棟相連空橋，則會逐年編列預算興建。

對於空橋與地下道的爭議，新竹市府表示，正積極整合該區通學步道立體化包括空中廊道、地下連通設施2方案，也會綜合考量住戶意見與管委會研商，逐步討論溝通。而新竹市慈雲路作為交通要道，相關的交通安全疑慮，仍亟待解決。