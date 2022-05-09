1名已婚職業軍人，只有休假時才會回家，不料他發現妻子私自帶小王回家，還用訊息以老公老婆相稱，時常互傳：「我很愛」、「只愛你」等語，他見狀後氣得跟妻子提離婚，並要求小王精神賠償60萬元，彰化地院法官審理後判小王須賠償30萬元。

判決書指出，彰化1名已婚職業軍人，育有1女，僅有休假時才能和人妻團聚，未料人妻偷偷私會小王，還被他抓到兩人多次以「老公」、「老婆」互稱，還互傳「我很愛」、「只愛你」、「要好好珍惜我」、「想你」等肉麻內容，讓他憤而向妻子提離婚，並要求小王賠償60萬元。

小王辯稱，不知人妻已經結婚，並不是故意損害人夫的配偶權，但法官表示，小王多次進出該人妻家中，也知道人妻有一個小女兒，且人妻家中多處放置男性用品，又曾問過人妻小女兒：「生父為何人」、「是否居住於該處」等認定小王知道人妻是已婚身分，且2人使用通訊軟體聊天密切，故不採信小王的辯解。

彰化地院法官審理時發現，人妻甚至還將自家鑰匙拿給小王讓他進屋，並有監視畫面截圖可佐證，雖沒有證據證明小王與人妻之間確有通姦行為，但2人相互往來情形已逾越男性與有夫之妻正常社交往來之分際，足以破壞原告對婚姻之信賴，干擾對方婚姻共同生活圓滿。

法官認定，小王明知人妻為有配偶之人，2人還交往密切，互傳曖昧、露骨性暗示言語所為，可見關係已超過一般朋友，造成人夫家庭破碎，精神痛苦不堪，但人夫要求的60萬元精神賠償金太高，依雙方社會地位、經濟能力、通姦情節判小王賠償30萬元。