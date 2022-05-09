中央流行疫情指揮中心採購快篩試劑廠商中的高登環球公司，被指控是「小吃店變生醫公司」有圖利疑雲，讓高登環球決定棄標。民進黨立委吳秉叡今日批國民黨一方面喊快篩不夠、一方面又擋快篩試劑進來，根本是「以疫謀亂」，認為那些圖利廠商的言論大可不必，他個人覺得這項採購沒有問題。

立法院財委會今日邀請行政院主計長朱澤民、審計長陳瑞敏就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告，並備質詢。 但光「亂象」這兩個字，藍綠解讀大不同，吳秉睿認為根本沒有亂，要主計總處報告不要被牽著鼻子走，沒有「亂象」就不要用「亂象」這兩個字，畢竟報告是公文書，會被人拿來做文章。

不過國民黨立委賴士葆隨即回嗆，在選區看到每個人都在排買快篩，這當然是亂象啊？怎麼會不是亂象？力挺「亂象」兩個字明確反映目前社會狀況。

然對於高登環球投標資格，吳秉睿認為，這是緊急採購案，唯一的標準就是產品的品質、品牌、價格，若不符合公司再大都過不了關，高登環球就算資本額不大，但能夠進口到所需的疫苗，也同樣是用95元的價格供應，不懂國民黨在質疑什麼。

除了高登案，賴士葆也質疑食藥署火速核准首款韓國唾液快篩試劑輸入，由福又達生物科技股份有限公司拔得頭籌，「沒有文號，一天就通過」，又跟高端有關係。官員則回應，疫情非常時期，緊急授權是常見的事情，也鼓勵民間能進口。