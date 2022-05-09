台股今年初開盤迄5月6日共79個交易日，集中市場總成交值為23兆4,367.06億元，市場日均值為2,966.67億元，股票成交量週轉率為43.69％。群益證券看本周台股指數區間為16,000-16,800點，本周看好四大題材類股，包含：IC設計股、鋼鐵股、再生能源+綠能股、貨櫃+散裝+航空股等。

群益證券分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.聯準會後記者會鮑爾宣告升息依照原規劃軌道（5、6、7與9月各2碼），而縮表前3月規模更是原預估一半，代表聯準會升息兼顧經濟，若下半年CPI下滑升息動作會放緩。

2.指數自3月底17,770點起跌至4月底低點16,219點下跌超過1,500點，主因是美國科技股大跌與美元指數上漲引發外資減碼，預估指數反彈目標約在16,735-16,994點，另指數跌幅約10％-15％，許多中小型科技股跌幅超過30％，可望出現反彈修正乖離。