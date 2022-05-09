The Sacramento Kings have agreed with Golden State assistant Mike Brown on a four-year contract to become the franchise’s next coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 8, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日搶先爆料，國王決定將跟勇士首席助教麥克布朗簽下4年總教練合約，期望靠著他的領軍，可以終結NBA史上最長的16年沒有闖進季後賽難堪紀錄，布朗將在勇士打完今年季後賽之後，才會正式官宣加入國王。

52歲的麥克布朗擁有8年NBA總教練經驗，分別帶領騎士與湖人，留下347勝216敗、勝率6成16的優質執教戰績，更曾獲選2008-09年球季年度總教練，在他擔任助理教練期間，分別在帕波維奇、科爾兩人手下效力長達20年的時間。

說起麥克布朗領軍最大成就，應該是2016-17年球季擔任勇士助教期間，由於當時總教練科爾背傷缺席，讓他有機會暫代兵符，在2016-17年球季季後賽前3輪拿下12勝0敗完美戰績，可惜隨後科爾回歸領軍幫助勇士在總冠軍賽4勝1敗擊敗騎士封王。

只是麥克布朗想要馬上幫助國王重返季後賽的難度不小，因為國王雖有福克斯、沙波尼斯、哈里生巴恩斯等優質主力，整體陣容仍然太過年輕且沒經驗，布朗想在短期間馬上打造出一支能夠闖進季後賽的強隊，應該不太符合現實，就看國王能否在休兵期間補強了。