民眾排隊買快篩需拿號碼牌。（朱世凱攝）

本土疫情升溫，民眾紛紛衝去買快篩，藥局門口大排長龍引發不少民怨。今（9）日開始，台北市、新北市、基隆市、桃園市4大超商販售亞培單入快篩試劑，每人限購1劑，售價180元，10點開賣。有民眾一早8點40分就到現場搶頭香，坦言快篩販賣通路變多，確實方便些。

超商在店內設立快篩排隊告示牌，讓結帳民眾與排隊人潮區隔。搶頭香的女民眾表示，自己過去至藥局排隊都必須花超過半個鐘頭以上，如今超商就能買到，的確更便利些，「家裡有人需要就會來排。」儘管價格較藥局稍高，她依舊正向答，能就近買就很棒了，「貴一點還算能接受，至少買得到，而且也不是需要每天一直篩。」

排隊群眾需持有號碼牌排隊，限量50個，會不會擔心有人重複排隊？有民眾無奈說，「就只能早點來排了，才不用擔心這困擾。」

記者現場觀察，排隊民眾幾乎以長輩為主，人潮較預期少許多，推測9點至10點多為上班族工作時間，較難撥空排隊，就有民眾說雖然這時間點比較早，「至少超商沒有像藥局那麼誇張，人龍很長不說，也不知道哪時候會賣完，這裡就是限量，50個沒了就沒了。」