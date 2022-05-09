澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，男嬰一出生左腳掌有「馬蹄內翻足」現象。（澄清醫院提供）

台中一名初產婦，懷胎十月盼來男丁，沒想到孩子一出生就左腳掌內翻90度，讓媽媽好內疚；經澄清醫院中港院區會診小兒科和復健部後，復健部主任蕭安芳診斷是姿勢性的馬蹄內翻足，發生率約在千分之1，其在母胎發育過程中足部正常，在某種情況下在胎內受到壓迫，才導致左腳掌內翻，出生第二天就接受治療，滿月時腳掌已回正近30度，預估3個月就能完全矯正回來。

復健部為該男嬰量「足」打造踝足支架來矯正腳掌內翻，隨著寶寶足部的成長，每二到四周就要更新踝足支架，而且踝足支架必需逐漸往內翻的反方向拉扳，好讓腳掌回到正位，復健師每天都要床邊替男嬰做踝關節鬆動徒手治療，讓踝關節更柔軟加速矯正效果。

由於男嬰與媽媽都住進澄清醫院產後護理之家，在治療和照護都極為方便。澄清產後護理之家總監徐毓鎂表示，該男嬰的踝足支架需24小時穿戴持續矯正，避免壓傷寶寶足部的細皮嫩肉，照顧好寶寶足部皮膚和的血液循環，護理師每一小時就得鬆開踝足支架，做足部按摩和休息半小時後再穿戴上，不但可以讓媽媽好好休養產後的體力，尤其在疫情嚴峻下，家長不用奔波，在專業團隊做為後盾和溫馨陪伴下，家長不用手足無措，讓寶寶接受最佳的治療和照顧。

蕭安芳指出，踝足支架矯正需持續三個月，母子不可能在產後護理之家住這麼久，因此會教導媽媽正確的居家復健方法，後續將持續門診追蹤，姿勢性的馬蹄內翻足，通常會有較佳的復健矯正效果，若保守治療矯正效果不佳，少數寶寶可能會需要手術介入。

蕭安芳強調，除了姿勢性的馬蹄內翻足外，還有約10％是有家族史，也有屬於結構性的內翻足，是在母胎內因足部神經、肌肉或骨骼發育不正常所致，在治療上較為複雜。一旦發現新生兒有內翻足現象，無需迷信一定要等待滿月後才接受治療，越早接受治療，其矯正的效果越好。