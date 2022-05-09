菲律賓總統大選今天登場，前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕可望上演王子復仇記，倘若順利當選，將是馬可仕家族時隔36年重新掌權。

法新社記者說，投票已於上午6時開始，將持續至晚間7時為止。

近40年前菲律賓人民不流血推翻馬可仕（Ferdinand Marcos）政權，馬可仕家族流亡海外，如今小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）似乎將展開一場華麗的政治復出。

許多人認為，這是一場攸關菲律賓民主成敗時刻的選舉，10名候選人將角逐大位，接替卸任的強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

不過，外界認為，只有小馬可仕和他的競爭對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）有機會入主馬拉坎南宮（Malacanang Palace）。

黎明前，戴著口罩的人群開始在全國各地投票所外排隊等待投票。

這場大選的合格選民有超過6500萬人，預計投票率會很高。當局已部署6萬多名安全人員來保護選票和工作人員。

菲律賓政治文化是出了名的暴力，不過目前未立即傳出選舉日有任何突發事件。

在競選期間歷經苦戰後，民調顯示，小馬可仕正走向壓倒性勝利。根據選前最終民調，前總統之子小馬可仕支持率遙遙領先對手超過30個百分點，意味羅貝多只能靠著後期支持率激增或投票率低迷，才有機會勝選。

在菲律賓，候選人只需獲得比其他任何人都多的選票便可獲勝。

自羅貝多去年10月宣布投入選戰以來，志工團體在幅員廣大的菲律賓群島如雨後春筍般湧現，試圖說服選民支持他們所謂的為國家靈魂而戰。

儘管如此，沒經歷過馬可仕20年獨裁統治的年輕選民對當年殘暴和腐敗的政權毫無所悉，小馬可仕善用社群媒體「洗白」家族歷史，加上民眾對後馬可仕時代政府的失望，讓小馬可仕在競選期間獲得大量選民支持。

現年64歲的小馬可仕並未實際提出政策綱領，但他可能延續杜特蒂的執政路線；杜特蒂鐵腕、強硬的政治作風頗受歡迎，有助他迅速鞏固權力。

57歲的羅貝多曾是一名人權律師，也是堅定的自由主義者。她承諾自己若當選總統，將著手改善教育和福利、消除貧窮並改善市場競爭。