再過3周就是端午節，以往三節雙鐵都會提早一個月提出節日疏運方案，高鐵已於5月3日提出，不過台鐵卻還沒提出，是否因為台鐵工會可能再度抗爭的關係？台鐵表示，端節至今訂票率僅3成5，如果到時訂票率維持一樣，就不開加班車。

立法院交通委員會今（9）日邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」專題報告並備質詢，王國材會前接受媒體聯訪，被問到端午節若台鐵員工繼續不加班，是否繼續使用「類火車」方案？王國材表示，當然希望「類火車」備而不用，但希望把它優化，當作環島鐵路應變的一環。

之後立法委員陳椒華質詢時也問到，高鐵3日已提出端午節疏運方案，規劃加開39班次列車，但台鐵還沒提出端午的因應計畫，是不是到時若台鐵不開，會再翻出「類火車」？王國材說，本周五會和工會用在媒體前公開討論的方式，共同協商。台鐵局長杜微表示，目前端午節訂票率不高，只有3成5，會看實際訂票需求，如果維持一樣，就不開加班車。