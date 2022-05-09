人間處處有溫情！台南市安南區一位民眾7日下午至藥局買快篩試劑撲空，卻遇上一名好心的媽媽免費贈送他1份，但該名媽媽不小心錯送給他含有5份檢驗溶液的試管，讓他心急的上網發文尋人。文章曝光後，引起大批網友直呼，該位婦人實在太暖了。

這名網友在臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》發文，透露7日下午1時許他於安南區大安街上的慈安藥局排隊買公費快篩試劑，因人潮眾多，沒能成功買到，卻有一名好心的媽媽分給他1包鋁箔袋裝的快篩試劑，讓他相當感動。

原PO說，後來查看快篩試劑盒內說明書，才發現試劑並非個別包裝，僅分為2個鋁箔袋，分別裝著5份測試裝備與5份溶劑液體試管，而好心的媽媽誤將裝有溶劑液體的該只鋁箔袋當作1份試劑送他，他擔心影響對方使用，才上網發文尋人。

台南市安南區一位民眾被好心的婦人免費贈送快篩試劑，但對方誤把整份測試溶劑試管送給他，讓他心急的上網發文尋人。（翻攝自臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》）

文章曝光後，不少網友看了為之動容，紛紛表示台南鄉親太善良，願意主動出手相救，「太暖了，我住安南區，我驕傲」、「我們安南區的棒棒，超暖的」、「好貼心啊」、「暖暖的」；後來原PO在留言區透露，已經聯絡上該名好心的媽媽，並將多餘溶劑液體還她。