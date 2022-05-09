北京市人力資源和社會保障局與國家稅務總局北京市稅務局、北京市財政局等9部門聯合發佈通告，對在北京市參保繳費，屬於餐飲、零售、旅遊、民航、公路鐵路運輸行業的企業，階段性實施企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社保費緩繳政策。

符合緩繳政策的企業、單位，可申請緩繳2022年4月至6月的企業職工基本養老保險費的單位元應繳納部分，2022年4月至10月的失業保險、工傷保險費的單位元應繳納部分。

與此同時，北京朝陽區對2022年承租國有房屋的服務業中小微企業和個體工商戶減免6個月租金，同時鼓勵非國有房屋業主適當減免租金。

央視報導指出，朝陽區政府已購買疫情防控復工復產保險，對根據政府疫情防控要求停工停產的小微服務型企業，可透過所在街鄉和中國人民財產保險股份有限公司北京市分公司申請保險賠付，對符合條件的企業，受影響員工可按每人每天人民幣100元、最長21天進行賠付。