監察院上周五深夜突襲公告二度彈劾偵辦曲棍球案的檢察官陳隆翔，引發檢察官反彈，檢察團體「劍青檢改」9日發表聲明，強烈譴責監委高涌誠政治追殺，痛批聲稱「人權」監察院的「人權」監委為了護航政治勢力，公然追殺，讓全國檢察官噤若寒蟬，「如果不照你執政黨的意思起訴，就要被監察院重複彈劾嗎？」，質疑總統蔡英文「這就是您一再提名連任的監察委員嗎？」

劍青檢改表示，監委高涌誠2019年以枝微末節的程序問題，恣意彈劾陳隆翔，高在約詢陳過程揚言「曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾」，大剌剌踐踏檢察獨立的紅線，結果被職務法庭兩個審級狠狠打臉，判決陳並無違失，不受懲戒。證明彈劾案根本是無的放矢，報復找碴。

高被打臉後，不僅不對烏龍彈劾公開道歉，為了扳回已掃地的顏面，自己操刀二度就同一案重複彈劾，完全無視「一事不再理」的基本法理，死命攀咬。請問監察院長陳菊，您領導的所謂「人權」監察院，到底要放任「人權」監委踐踏人權到什麼時候？

劍青檢改說，民間司改會經常宣稱「救援」和「平冤」，為何出身司改會的監委高涌誠卻一反常態，強逼檢察官起訴？是否執政黨一再縱容少數監委充當政治報復之打手？甚至支持此等干預司法之行徑？若不照你執政黨的意思偵辦起訴，就要被監察院重複彈劾嗎？請問監察院長陳菊，「人權」監察院就是這種「人權」法嗎？

劍青檢改強調，我國乃法治國家，檢察官基於客觀中立，依法偵辦犯罪，不受任何外力干涉。少數監委自己本在經營律師事務所，又把司改當門好生意，或與政治權貴結交投其所好，導致法治倒退淪喪，實為我國之悲哀。

劍青檢改批評，「人權」監察院的「人權」監委為了護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬，對政治正確的權貴違法亂紀之事縮手裝死，服膺新興政治權貴嗎？蔡總統，這就是您一再提名連任的監委嗎？