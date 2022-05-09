口腔裡有各種細菌，雖然大部分的細菌對人體並沒有害處，但若形成牙菌斑，就會引起蛀牙、牙齦發炎等各種口腔疾病。殘留在牙齒上的食物殘渣，不但是滋養壞菌的養分，甜、酸、黏的食材也會沾附在牙齒上，侵蝕牙齒的琺瑯質(也稱牙釉質)。當琺瑯質破裂形成蛀洞，牙齒本身也會脫鈣腐蝕，即便外表看起來好好的，卻會開始對冷熱食物與甜食敏感，一吃就痠疼。牙醫師歸納10種最傷害牙齒的食材，1/3都不是甜食。

●不只甜食 酸、黏、硬的食物都會傷牙

無論是含糖甜食或澱粉類碳水化合物，這些食物殘渣都會溶解成糖，在口腔內變成酸性腐蝕物質，侵蝕牙齒並削弱其表面保護力。因此在飲食方面，除了注意食物口味之外，還要避免高黏性含糖及酸性食物。

此外，過硬的食材，也容易造成牙齒斷裂，像是爆米花裡可能藏有未爆開的硬玉米粒、芭樂裡的芭樂籽、冰塊等，其實也都堪稱斷牙兇手。

10種傷牙食物(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●愈減少食物殘留時間 愈能保護牙齒

亞東醫院牙科部陳榆惠醫師分析，除了適當攝取均衡的營養，少吃黏性太強的糖類及酸性食物、飲料外，吃下這類食物後，盡力減少食物在口腔停留的時間，也能減少牙齒損壞程度。

醫師建議，每日飯後10-30分鐘內及睡前，最好都以含氟牙膏刷牙，並正確地使用牙刷與牙線，若牙縫較大可合併使用牙間刷，約可降低 15-30 ％的蛀牙率。也要提醒市售的漱口水、沖牙機都只能當作輔助潔牙工具，不能完全取代牙刷及牙線。

如果實在不方便在飯後刷牙，建議先以清水漱口，降低口腔酸度，再使用牙線或牙間刷，也能幫助去除齒縫的食物殘渣。越減少食物殘渣停留在口腔的時間，越能保護牙齒。