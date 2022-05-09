台股加權指數9日開低在16,345.84點，權王台積電（2330）開低在523元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）跟著下跌，盤面上農糧股如東鹼（1708）、惠光（6508）走勢向上，觀光股如鳳凰（5706）等也在盤上，台股早盤跌幅擴大，大跌逾200點。

美國非農就業報告新增42.8萬人，優於預期的38萬人，然市場認為景氣回溫，恐導致聯準會（Fed）將更積極收緊資金，美股盤中重挫，所幸尾盤湧現低接買單，四大指數收復部份失土，跌幅介於0.30％至1.40％。

台積電ADR下跌0.56％，台指期夜盤下跌41點（跌幅0.25％），表現抗跌。

國票投顧指出，台股近日上沖下洗，不過，考量指數在測試16,300點時屢次拉出下引線，而且低點一次比一次高，此處形成短底意味濃厚，預期在MACD翻揚之時，就是指數可望展開波段反攻之日，近期若有低點，反而值得提前卡位。

操作方面，聚焦法人逆勢買超的族群，如貨櫃航運、散裝航運、部份ASIC，上述類股表現強於大盤，並擁有技術面、籌碼面的雙重優勢，可望走出連續上漲行情。另外，題材股─農糧概念，短線亦可多加留意。