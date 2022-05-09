「尬鍋台式潮鍋」繼台北西門店之後，二店在台北市中山商圈開幕。（王品提供）

疫情衝擊內用信心，王品集團逆勢持續在全台展店，讓饕客夏天也能吃火鍋，兩大品牌5月開張，「青花驕麻辣鍋」5／9插旗高雄，被網友稱為最潮的「尬鍋台式潮鍋」繼台北西門店之後，二店在台北市中山商圈開幕，加入LINE官方帳號即可領取4人同行75折優惠。

高雄麻辣鍋控久等了，「青花驕」於「美食一級戰區」高雄裕誠路，斥資2500萬打造高雄旗艦店，以160坪，153席搶攻麻辣鍋商機，看好漢神巨蛋商圈周邊商辦密集、住宅密度高，尤其鄰近瑞豐夜市、漢神巨蛋，擁有強大的消費力，鎖定25~35歲愛嘗鮮的家庭與商務客群，提供2~6人麻辣鍋套餐及特色單點美食，客單約850元。

王品集團希望讓更多高雄饕客體驗「青花驕」椒中之王「九葉青花椒」椒香麻辣迷人的魅力，主打鍋底｢青紅雙鍋｣(青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋)，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，並推出多項以青花椒入菜的獨家產品，為台灣多不勝數的麻辣鍋市場，作出差異化，如青花驕特色綜合丸、青花椒啤酒、青花椒冰淇淋等，更有呼聲最高必吃的仙氣頂級牛三拼盛宴、青花椒麻肩小排、青花椒麻口水雞、青花驕酸辣粉，可讓高雄人大快朵頤。

王品集團最潮的台式火鍋「尬鍋」南京東店即起在中山商圈、近捷運中山站正式開幕。尬鍋主打濃郁的台式口味湯頭火鍋，號稱「一鍋雙饗」，雙主餐隨消費者個人喜好任意搭配肉類及鍋底的帶骨雞腿肉，其獨特的台式風味湯頭更是擄獲饕客的味蕾，明星商品「金熬剝皮辣椒雞鍋」創下一個月狂賣1萬5千鍋的佳績，更榮獲時尚潮流雜誌評比尬鍋為台潮第一鍋物。

尬鍋看好周邊商辦，商業機能完善、交通便利優勢，鎖定中山商圈25~35的年輕商務客群，提供個人鍋方便快速食用，由於鄰近條通及林森商圈，常有夜生活客群，周末更營業到凌晨2點，夜貓客快揪團吃尬鍋。

尬鍋以復古風格打造新台式潮流，是IG拍照的熱點，佔地87坪，設90席，一進門吸睛的神雞妙涮主題牆好吃好拍，門面以粉光水泥、拼貼磁磚映出台灣復刻意象，再以色塊與霓虹元素為店內帶來新潮摩登氛圍，並點綴金屬材質，打造寬敞台式鍋物潮流殿堂，搶攻饕客味蕾與視覺饗宴。