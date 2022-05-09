基隆、北市轟快篩試劑不足 蘇貞昌：協調超商業者販售

快篩試劑不足引爆民怨，基隆市長林右昌直言「快篩實名制」一定要改，北市府發言人陳智菡痛批，中央徵用一堆快篩劑，導致地方採購碰壁，快篩試劑根本還沒送到地方。對此，行政院長蘇貞昌今（9日）表示，協調業者在北北基桃7000多家有藥材供應許可的超商協助販售，價格每劑不可高於180元。

蘇貞昌今（9日）上午出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式，蘇受訪時表示，政府免費提供給有熱區的地方政府免費的快篩試劑，讓民眾免費領取，而且盡量高於地方政府所要求的數量，不過還有民眾需要，特別協調業者在北北基桃7000多家有藥材供應許可的超商協助販售，價格每劑不可高於180元。

此外，關於今年7月是否有降級可能？蘇貞昌表示，看到疫情雖然一再發展，台灣有2年多來的抗疫經驗，全世界有很多國家已經與病毒共存，台灣是有計畫、有節奏一步一步恢復正常生活，但還是要遵守指揮中心防疫規範，對於各方面情況，還是要視疫情發展。

蘇貞昌表示，會盡量讓人民恢復正常的生活，因為約99.6％都是、輕症無症狀，要把醫療量能拿來照顧中重症，持續呼籲民眾、高齡者、高風險族群盡量打疫苗。