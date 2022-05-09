39歲女星蘇心甯(Lala)是國光女神出身，育有1位青春期14歲女兒，經常和女兒攜伴逛街感情相當要好，今年適逢母親節前夕，蘇心甯罹患大病休養在家，卻又被女兒氣到心臟疼痛，負面心情一連跟了她3天，邊回想女兒怎麼會突然變這樣，希望女兒懂事的樣子快回來，後來冷靜過後透露用了一樣方法，順利放下對女兒的心結。

蘇心甯8日選在母親節，在IG發表長篇文章去分享養孩子的不易，4月她才因大病喊卡所有工作，便待在家中調養身體，不過她面對挫折往往有一套做法，就算傷心難過了3天，但她給自己立下低落3天就得處理好的心念，還提到小孩子叛逆或不懂事，千萬不要去跟人家比較，畢竟時代已經不一樣了，小時候的我們也不是那麼的完美懂事。

母女2人手牽在一塊，感情要好得就像是親姊妹般。(圖/蘇心甯 IG)

這篇IG貼文，蘇心甯和女兒緊密站在一塊，還將手給牽在一起，選擇和愛女放下執念，和女兒一起去髮廊美髮，也逛街採買生活用品，也購買女兒喜歡吃的食物給她，坐下來和她談了2個鐘頭，在這些事情進行過程，發覺自己依舊是很疼愛女兒的，她形容愛是有溫度的，通過溝通女兒內心也有後悔，蘇心甯也欣慰感受到來自乖女兒的歉意。

網友看到這篇貼文後，也祝賀蘇心甯歡度母親節：「辛苦了，母親節快樂」、「偉大的媽媽」、「稱職的好媽媽希望妳幸福」、「肺腑之言真的很有感觸，加油加油」、「祝媽媽永遠身體健康哦」、「進入反叛期，要更有耐心去教」、「與孩子溝通了解很重要！」還吸引5千人點讚表達祝福。