人民幣對美元即期匯率今（9日）開盤即報6.7000，隨後快速跌破6.71關口，續創2020年11月以來新低。隨後，人民幣對美元匯率收復部分失地。今年以來，在岸人民幣對美元即期匯率累計下跌超過5％。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率今逼近6.75關口，日內跌近300個基點。今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計下跌約6％。

今日，人民幣中間價報6.6899，下調567點，貶值至2020年11月3日以來最低。

進入5月，人民幣對美元繼續下行。業內人士認為，美國聯準會加快收緊貨幣政策等因素，推動美元指數迭創階段新高，人民幣匯率短期承受的內外部壓力有所加大，高位回檔的勢頭可能未結束。

不過，業內人士亦指，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，在應對匯率短期大幅波動方面，相關部門積累了充足經驗、擁有豐富工具，人民幣匯率運行不會大幅偏離合理運行區間。