IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板需求價量續揚，未受昆山子公司封控停工影響，2022年4月合併營收雙位數「雙升」再創111.57億元新高，表現優於預期。在載板需求持續暢旺及新產能陸續開出挹注下，公司對第二季營運仍正向看待。

欣興股價2月底觸及261元新高後震盪拉回，4月底下探192元後止跌回升，在績優題材護體下，今（9）日不畏大盤開低挫跌260點，以上漲0.24％開出後走揚3.13％至214.5元，早盤維持逾2.5％漲勢，表現優於大盤。不過，三大法人上周合計賣超欣興7864張。

欣興公布2022年4月自結合併營收111.57億元，較3月106.8億元成長4.46％、較去年同期78.66億元成長達41.83％，再創歷史新高。累計前4月合併營收418.68億元，較去年同期296.89億元成長達41.02％，續創同期新高。

中國大陸疫情升溫，欣興持股71.23％的子公司昆山鼎鑫及全資子公司欣興同泰，自4月2日起配合防疫措施而停工至27日，28日起可採封閉式逐步恢復生產。歐系外資指出，欣興昆山營收貢獻約13％，主要生產傳統PCB、低階高密度連接板（HDI）和非常少量的軟板。

投顧法人認為，欣興4月營收未受影響、再創歷史新高，表現優於預期，主因昆山鼎鑫及欣興同泰雖受昆山封控影響，但4月下旬物流及人力限制已逐漸放寬，加上PCB、HDI可透過黃石廠區調配產能，因此封控對營運實際影響有限。

同時，欣興受惠ABF載板需求持續暢旺、稼動率維持實質滿載水準，在平均售價（ASP）持續上漲及新產能陸續開出挹注下，使4月營收維持良好成長動能。雖然5月預期仍略受封控微幅影響，但公司對第二季營運仍正向看待。

展望後市，投顧法人預期欣興ABF載板需求持續暢旺，但BT載板、HDI及PCB因仍處淡季，稼動率將進一步下滑。由於4月營收表現優於預期，對欣興維持「買進」評等，給予目標價265元。

歐系外資則預估，昆山封控預期影響欣興第二季營收7～9％，但其他生產據點的調度支援可望抵消部分影響，且僅影響獲利約1～3％，列舉3大因素認為營運影響有限、甚至可能低於市場憂慮，建議可在第二季布局優質載板廠，等待下半年旺季到來，維持「買進」評等。

美系外資則認為，伺服器及PC繪圖晶片（GPU）升級趨勢強勁，將使ABF載板需求未來幾年持續成長，將2022～2025年需求年複合成長率（CAGR）自28％調升至29％，維持欣興「買進」評等，並將欣興目標價自450元調升至470元。