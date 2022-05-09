美股未見明顯止跌訊號，且美三大期指跌幅均超過1%，也衝擊亞股續跌，台股壟罩全球空方氛圍，早盤開低下跌62.36點、報在16345.84點，隨即跌幅擴大到逾200點，指數最低一度碰到16130.53點、大跌277.67點，最沉重壓盤力道來自金融股、類股指數一度跌2%。今台股呈現帶量下跌，開盤一小時就有千億元水準，預估全日成交量落在2500~2700億元。

大型電子權值股，台積電(2330)開低震盪，跌幅控制在1%以內，股價最低觸520元，估計影響大盤約50多點，聯電(2303)開低走高，目前翻紅小漲；鴻海(2317)小跌近0.5%，聯發科(2454)下跌逾2%，面板族群友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)跌幅均達約2.5%。

金融股今成為空方箭靶，聯邦銀(2838)重挫約4.5%，台企銀(2834)、中再保(2851)、富邦金(2881)跌幅近3%，台中銀(2812)、開發金(2883)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、新光金(2888)、永豐金(2890)、第一金(2892)、合庫金(5880)等也全數下跌逾2%，整體金融類股指數跌幅逾2%。

航運股今貨櫃三雄持續受到賣單調節，長榮(2603)、陽明(2609)大跌逾2.5%，萬海(2615)跌幅約1%，散裝航運榮運(2607)重挫逾4%，慧洋-KY(2637)跌幅逾3%。航空貨運喊漲，航空雙雄逆勢有撐，華航(2610)逆勢小漲，長榮航(2618)股價僅小跌。

分析師表示，目前全球地緣政治風險仍使通膨數據居高不下，聯準會如預期升息2碼，且6月啟動縮表，惟美國非農數據優於預期，市場仍擔憂聯準會採取加速緊縮政策，使美債殖利率飆高，美股走勢疲弱，另外，供給面受大陸封城影響，仍受到限制，封城、缺料的影響延長至第二季底，營收、獲利預估持續受影響下修，不利台股走勢。台股目前跌破各期均線，且外資賣超不斷，已連續六周賣超台股，在指數未能站上月均線之前，台股仍是弱勢格局，預計若無重大利多下，盤勢較難有明顯的反彈。