不敵疫情，國道客運業者載客量呈現血崩式下滑，不少業者醞釀停駛部分虧損嚴重的路線。對此，交通部長王國材今（9）日指出，疫情期間國道客運運量降3成，將於5月17日下午跟業者座談給予最高協助。

立法院交委會9日邀請王國材就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

針對國道客運載客量下滑，不少客運擬停駛賠錢路段，另有業者反映申請紓困遲遲沒有下來，王國材會前接受媒體聯訪時表示，國光、統聯、首都都有提出國道客運困境，1個月前請公路總局協助，貸款額度從5億到10億。

王國材說，疫情期間國道客運運量降3成，希望透過路線優化，還有派遣方式調整，像是北高載客量不高就會調整，5月17日下午跟業者座談，給予最高協助。

至於台鐵員工擬持續在端午連假不加班，王國材說，類火車五一有演練，希望備而不用，會優化，變成環島鐵路應變機畫一環，計畫會放著。