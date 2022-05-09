「單日確診4萬5000例都還不是高峰」，本土疫情自5月以來已破24萬例，卻還沒見到最高點。專家估算，中南部疫情落後北部約2周，也就是5月底前可能出現單日破萬，疫情曲線恐衝出另一波高峰，「跑出兩個巴黎鐵塔」。

毒物專家招名威臉書PO文，他認為，疫情爆發後集中在北北基桃，台中確診數僅新北1/8，高雄更少1/9；但數字低不代表中南部防疫做得較好，反而應視為「還有時間準備」。

招名威指出，雙北本土確診數單日破2000的時間點在4月26日，按照這速度計算，中南部疫情約落後北部2周，算起來差不多5月底前，就會見到單日破萬，「如果大家持續抱著不在乎的心態，到處趴趴走，疫情曲線可能再衝出另一波高峰，跑出兩個巴黎鐵塔」。

招名威強調，既然共存是共同目標，確診爆大量已不可避免，「目前最讓人擔心的，仍是急診室和醫院爆滿，要是許多中、重症患者無法就醫，篩劑量又一直不足，民眾恐慌情緒只會更高」。