新加坡也曾出現猴痘病毒（monkeypox virus）病例，可能會讓患者全身長疹子。

英國證實出現1起猴痘病毒（monkeypox virus）罕見病例，初步判斷患者是在奈及利亞感染。猴痘病毒是天花的近親，患者可能會全身長滿疹子。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）7日證實，英格蘭地區出現1起罕見猴痘病毒案例，患者已經在倫敦蓋氏與聖湯瑪斯國民健保署基金會信託（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）呼吸道傳染病專科單位進行治療。

英國衛生安全局表示，患者近期曾到過奈及利亞，初步判斷是在奈及利亞感染病毒，不過當局也強調，猴痘病毒是相當罕見的病毒感染，並不容易在人際之間傳播，通常只有在近距離接觸下才會被傳染，大眾感染的風險「非常低」。

猴痘病毒是天花的近親，但比天花更不容易傳播，致死率也更低。英國衛生安全局指出，感染猴痘病毒的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大、發冷、筋疲力竭。

患者也可能長疹子，通常會從臉上開始長，接著散布身體其他部位，這些疹子會開始出現不同變化，最終結痂脫落。

The U.K. health authorities have confirmed a case of #monkeypox, which is a #virus passed from infected animals such as rodents to humans, in someone with a recent travel history to Nigeria where they are believed to have caught it.https://t.co/3zWoPa52uQ — The Hindu (@the_hindu) May 8, 2022

猴痘病毒通常在近距離接觸下才會傳染給另一個人，病毒能從皮膚傷口、呼吸道或眼、口、鼻等進入人體，和受感染的猴子、老鼠、松鼠接觸，或是觸碰被病毒汙染的床單、衣物也可能感染。

美國、英國過去都曾小規模爆發過猴痘病毒，2003年從迦納運往美國的寵物小型哺乳類動物導致美國57人感染。