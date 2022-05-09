4大超商今上午10點起開賣「亞培快篩試劑1入」，記者今實地查看購買狀況，發現各超商人潮零星，不像藥局有長長人龍，民眾不到5分鐘即購入。（蔡雯如攝）

疫情升溫，雖然政府4月28日推出快篩實名制，但還是有民眾買不到。配合政府，4大超商、全聯、康是美、屈臣氏、美聯社今天早上10點起開賣「亞培快篩試劑1入」，售價180元。記者今10時到板橋某超商查看購買狀況，人潮零星，開賣購買人數不到10位，不像藥局有長長人龍，民眾不到5分鐘即購入。

何姓民眾表示，她在開賣前10分鐘想說碰碰運氣買看看，原本不抱太大希望，以為會像藥局一樣，要等上1、2小時，未料到超商抽取號碼牌後，不到5分鐘就買到快篩劑，相當意外，這是她第一次購買，之後應該會多多在超商購買。

何姓民眾說，超商開放購買快篩劑後，方便很多，因為有些民眾家中附近不一定有藥局，有些人都要跑一段距離排隊才買到。

另外，鄭姓民眾表示，她之前都是委託爸媽到藥局買，一次都需等30分鐘以上，但是超商開放後方便很多，花費不到幾分鐘就買到了，不過在藥局購買還是較便宜，平均一劑100元，未來還是希望超商價格可以略降一些，不過若有緊急需求，她還是會選擇到超商購買，也能避免群聚風險。