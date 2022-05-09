在俄羅斯周一（5月9日）舉辦「勝利日」（Victory Day）慶祝活動之前，七大工業國組織（G7）周日召開領袖會議，並就進一步制裁俄羅斯做出最新承諾，成員國同意禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油，美國並宣布對Gazprombank（俄羅斯天然氣工業銀行）高層與其他企業祭出制裁，以反制莫斯科入侵烏克蘭發動的戰爭。

除了美國之外，G7成員國尚包括英國、法國、德國、日本、加拿大和義大利。

拜登總統等G7領袖周日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行視訊會議，討論這場戰爭、對烏克蘭的支持，以及對莫斯科實施的新措施，包括在能源方面。

G7領袖發布聯合聲明表示，我們承諾逐步消除對俄羅斯能源的依賴，包括逐步淘汰俄國石油或禁止俄國石油進口，我們將按部就班落實這些措施，我們會與合作夥伴共同努力，以確保穩定和可持續的全球能源供應，以及消費者能負擔的能源價格。

同時，美國宣布對三家俄羅斯電視台實施制裁、禁止美國人向俄羅斯人提供會計和諮詢服務，並對俄羅斯和白俄羅斯官員實施約2,600項簽證限制。

美國政府並首度對俄國天然氣出口巨頭Gazprombank開鍘，鎖定該公司高層祭出制裁。由於歐洲高度仰賴俄羅斯天然氣，為了避免限制措施導致歐洲陷入「斷氣」危機，美國與其盟國一直刻意避開把矛頭直接指向Gazprombank。

在德國改變立場後，歐盟在上周做出關鍵性的決定，宣布在6個月內逐步淘汰俄國石油進口。歐盟並宣布將俄國最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）從SWIFT系統剔除。

根據美國財政部發布的聲明，被列入制裁名單的Gazprombank高層包括該公司管理委員會主席米勒（Alexy Miller）和阿基莫夫（Andrey Akimov）。

拜登政府高層表示，這不是全面封鎖，美方沒有凍結Gazprombank的資產，也未禁止與Gazprombank的任何交易，我們想釋出的信號是「Gazprombank不是避險天堂」，因此我們希望透過制裁該公司某些高層主管引發寒蟬效應。