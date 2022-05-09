國內疫情進入廣泛社區流行，病例數持續成長，很快將突破單日5萬本土病例大關，大眾運輸防疫作為顯得特別重要，像是台鐵就已有破百人確診，持續擴大恐面臨「有車沒人」。對此，交通部指出，若因大量居隔者影響大眾運輸正常運作，可啟用人力備援計畫或召回相關人員，落實健康監測，以維持大眾運輸正常營運。

立法院交委會9日邀請交通部長王國材就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

交通部報告指出，考量近期進入廣泛社區流行階段，3月23日以及5月6日要求所屬機關以及所轄事業落實執行相關大眾運輸正常運作準備方案，一是各機關設置防疫長、組成防疫專責小組，統籌執行機關內部防疫作為；二是完成企業持續營運計畫，盤點轄管員工數百人以上業者家數392家，輔導所轄業者完成訂定持續營運相關計畫，未滿百人企業也要落實防疫。

三則是已盤點「維持國家安全及社會機能正常運作」相關單位與業者，並將依指揮中心規定程序予以認可；後續交通部下相關單位與業者如有因職場大量居隔者而影響正常運作時，即可啟動人力備援計畫，如人力仍不足者，可再依指揮中心規定，召回相關工作人員，並落實該等工作人員健康監測，以維持大眾運輸正常營運。

交通部也說，為兼顧防疫與大眾運輸正常運作，持續要求大眾運輸業者強化運具與場域清消，以提供民眾安心搭乘環境，並鼓勵相關從業人員盡速完成3劑疫苗施打，以提升工作人員自我防護力；另配合指揮中心近期調整邊境管制及居隔規定，滾動檢討海空港埠及相關人員管制作為，並機動調整防疫車隊與防疫旅館整備量能

防疫車隊部分，已經整備桃園、松山、高雄等機場防疫車隊約1,050輛、地方防疫車隊約1,659輛，；將持續關注載運需求，在確保服務能量足敷需求原則下，彈性調整防疫車隊數量及調度方式，同時督促駕駛，落實人員及車輛在出車前、中、後各項清消作業。

防疫旅館部分，截至5月4日止，全台防疫旅宿計有2.65萬房，使用率約63.25%，將持續掌控量能。