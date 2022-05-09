大甲警分局后里分駐所員警獲報後，火速前往救援，讓受困在水深過膝的郭男順利脫險。(警方提供)

近日適逢梅雨時期常於午夜下起急驟雨！后里區枋寮路近環保公園處，日前晚上10時點半左右，50歲的郭姓男子機車行經因夜晚路燈昏暗，再加上下雨關係連人帶車跌落1公尺深的大水溝內，無法動彈；大甲警分局后里分駐所員警獲報後，火速前往救援，讓受困在水深過膝的郭男順利脫險。

郭姓男子日前晚上從大甲返回豐原住家途中，行經后里區枋寮路，因夜間下雨且光線昏暗，不慎跌入1公尺深的水溝中。因當晚雨勢也大，溝渠水深過膝，且人生地不熟的情況下，趕緊打電話報案求救。

后里分駐所長李建興與警員郭晨瑋獲報後馳赴現場救援！卻因該處地位偏郊、腹地大，周遭又無住戶，警方請鄰近后里交通小隊警員蔡耀毅到場支援，執勤員警冒雨合力搜尋，終於找到掉入溝中的郭男，以人力徒手拉起方式，緊急將人車救起至路旁，讓郭男得以向家人報平安。

警方指出，郭男脫困後頻頻向警方道謝，稱見員警持手電筒一路探尋及乘車燈照射方向走來援助的場景，猶如是「黑夜救星！」

李建興表示，他聽到值勤台轉知「人車掉進水溝內」且「當晚下著急大雨、位在環保公園附近」，內心就很急。因后里環保公園雖是當地熱門的景點，但因位處偏僻大甲溪畔枋寮路、堤防路，夜間就很少人經過，且占地廣大、附近無住戶，在短時間搜尋報案人有相當大的難度。

大甲警分局長吳燕山提醒民眾，雨天行車應減速慢行，如遇淹水或路況不明之路段勿貿然前行，以免憾事發生。