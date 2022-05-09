去年18歲第一次參加馬德里大師賽，西班牙網球男將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）目標是向頂尖球星學習、吸取經驗，短短一年他展現了大幅度成長，在今年5月5日過完19歲生日沒多久，就在2022年馬德里大師賽奪冠，是本賽史上最年輕冠軍。

阿卡瑞茲成為今年馬德里大師賽的驚奇，8強賽擊敗同胞前輩納達爾（Rafael Nadal），4強賽力克世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），台北時間9日凌晨0點半開打的決賽，6比3、6比1重挫德國好手小祖維瑞夫，加上上個月邁阿密大師賽的冠軍，阿卡瑞茲成為成為贏得2座ATP巡迴賽千分等級大師賽2座冠軍第2年輕選手。

「能夠擊敗這些世界排名頂尖的高手感覺很棒，我先打敗了名列網球史上最棒的兩位球星，然後是世界排名第3的出色球員小祖維瑞夫，我想這是我這輩子最棒的一周。」阿卡瑞茲這麼說，他也提到，去年參加馬德里大師賽學到很多，這次踏上球場他的心態不同，知道自己有能力獲勝，有自信任何時刻都能贏球。

包括上一站巴塞隆納公開賽冠軍，阿卡瑞茲在西班牙連兩站賽事掄元，9日公布的新一周ATP職網單打世界排名，阿卡瑞茲從第9升到第6，他說：「我在巴塞隆納封王、又在馬德里贏過喬帥、納達爾等名將，但我不會認為自己就是全世界最棒的球員，我會是世界第6名，所以前面還有5位球員等著我超越，那時我才能成為最棒的那個人。」