高登環球公司日前遭爆料資本額僅200萬，卻攬下17億元快篩試劑採購案，國民黨立法院黨團今天將再前往台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中涉嫌圖利、瀆職。陳時中今天赴立院衛環委員會備詢時被問及此事表示「這件事我還不知道，有去告就待法院（程序）嘛！」

國民黨團日前質疑快篩採購有弊，高登環球資本額僅200萬，卻承擔1700萬劑快篩試劑採購，是否有提出原廠證明或原廠授權，確保可以拿到這麼多劑量？當時遭陳時中回嗆「國民黨有意見這麼多，有那麼多想法，那就來投標看看！」

歷經多日爭議，高登環球公司宣布放棄投標，中央流行疫情指揮中心6日發布新聞稿證實「高登公司因未投標，並未進入審查文件程序」。國民黨團6日向監察院告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職，今天擬再向台北地檢署按鈴告發陳時中圖利、瀆職。

民進黨立委吳玉琴今天在立院衛環委員會詢問陳時中，對於國民黨團今天上午按鈴告發圖利、瀆職有何回應？陳回應，這是一個快篩採購，也訂定辦法並通知所有人參與，辦法訂了以後大家可以進行議約，但高登就沒有來議約。

「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼產生。」陳時中強調，和高登環球還沒發生關係，政府總是要做事情，請大家來報，來了解掌握整體情況，並進行採購程序。