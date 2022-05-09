曾名列中部8景之一的大甲鐵砧山，地方爭取作為2023台中燈會場地之一。(台中市政府提供)

曾名列中部8景之一的大甲鐵砧山，為增添海線遊憩新特色以「海線雙丘」為發展主軸，中央及地方共投入近1億2200萬元規畫建設，推動鐵砧山活化計畫；市議員施志昌9日爭取作為2023台中燈會場地之一，重現昔日風華。副市長陳子敬強調，鐵砧山絕對是非常好的場地，他也會來爭取。

施志昌表示，鐵砧山占地大、有公園、有遊戲場、有草皮，還有停車位，平時是在地人假日遊玩的地方。在他與立法院副院長蔡其昌爭取下，進行為期4年的「鐵砧山劍井遊憩區觀光服務改善計畫」整修計畫，投入上億元整修鐵砧山入口、劍井遊憩區、綠美化工程、步道整修等等。

施志昌指出，市府觀旅局也編列2500萬元預算整修劍井廣場、編列600萬經費進行景觀維護工作，改善野餐空間的草坪；鐵砧山這幾年接連翻新、整修下來，現在鐵砧山煥然一新，絕對能夠成為大甲在地新的特色景點，燈會辦在鐵砧山也是絕佳的選擇。

地方鄉親說，在大甲鐵砧山設燈區讓在地居民能夠就近賞燈，並透過燈會帶來的觀光效益，吸引觀光人潮來到我們海線。大甲區就有一個非常厲害花燈的燈藝師，大型的節日像是新北耶誕節的妙妙貓、澎湖海灣燈光節的大鯨魚都來找他做的，觀旅局可考慮支持在地燈藝師製作在地燈節活動，並於鐵砧山展出。

觀旅局副局長陳育正表示，燈會舉辦的場地要考量，經費、交通以及氣候等因素，鐵砧山是否會作為燈會的場地會再納入評估。

陳子敬強調，他作為大甲人當然是希望能設在鐵砧山，但可能怕冬天風較大，不過除這項因素外，作為燈會鐵砧山絕對是非常好的場地，他也會來爭取。