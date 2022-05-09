第75屆世界衛生大會將在22日登場，台灣至今未收到邀請函，衛福部長陳時中因忙於升溫中的本土疫情，將改由衛福部政務次長李麗芬組團赴日內瓦爭取各國支持。外交部長吳釗燮強調，台灣現在還在等待邀請函，「沒有放棄努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」，另外對於菲律賓全國大選，吳也直言，台灣及菲律賓關係長期友好，未來將持續爭取關係深化。

吳釗燮今出席外交及國防委員前受訪指出，現在還在等待邀請函，沒有放棄努力，將爭取到最後一分鐘，台灣由李麗芬帶隊宣傳團到日內瓦，外交部在過程中也會盡量爭取世界上友我的國家，支持台灣參加世衛組織的所有機制及會議。

對於菲律賓全國大選今登場，將選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次，吳釗燮表示，外交部都非常關注，一個民主國家再度經歷過一場民主的選舉，這個都是值得恭賀的事情。

吳釗燮說，台灣藉這個機會恭賀菲律賓的人民，經歷過這一場總統大選，在總統當選人出爐前，外交部都會加以密切關注，但不針對任何候選人評論，台灣跟菲律賓有很長久、非常好的友誼，外交部的責任就是盡量爭取，台灣跟菲律賓之間的友誼再度深化。

此外，針對美國促台購買不對稱作戰武器，吳釗燮強調，有助於台灣自我防衛的，一定會盡量去爭取，也會與美方盡量討論何種武器是符合我方的防衛需求，這些都在努力當中；而對於軍售案生變等事，吳釗燮僅稱，這方面應由國防部說明。