超商今日開始銷售快篩試劑，立委也關心快篩試劑日前銷售貴森森，每劑價格超過300元，立委高虹安表示，超商銷售快篩試劑每劑價格大概價格都在350元，非常整齊劃一，是否有聯合行為。公平會回應，查快篩試劑都有價格區間，廠商個別定價、沒有聯合行為。

公平會今日到立法院經濟委員會接受質詢，立委孔文吉、高虹安都關心快篩試劑價格貴森森的問題，一劑都賣到300多元，是否有哄抬或者聯合的行為。

高虹安表示，超商6月賣快篩試劑每劑銷售價格大約是350元，非常的整齊劃一，這個部分應該要了解。

公平會回應，去年立案調查296元到380元之間，中間因為疫情波動有一些調整，今年4月指揮中心徵用之前，每劑價格大約240到360元；但是徵用之後，價格在215元到350元，包裝分2劑入、5劑入。

公平會調查快篩試劑不是查個別定價是否合理，快篩試劑查的結果是個別定價、是有價格區間，不是整齊劃一的單一價格，也沒有聯合行為。