「大鬍子」哈登終於在季後賽展現應有火力了！哈登9日貢獻31分、9助攻與7籃板，其中末節投進4顆三分球、獨拿16分，帶領七六人擺脫熱火一路糾纏，最後以116比108擊敗熱火，也把季後賽次輪扳成2勝2敗平手，恩比德也有24分、11籃板進帳。

挾著G3贏球氣勢，七六人今天開賽就火力全開，特別是戴著黑面具的恩比德在禁區仍然無人能擋，搭配哈登、丹尼格林的外圍火力，打完上半場，地主七六人64比56領先熱火，恩比德半場就摘15分，吉米巴特勒也不甘示弱攻下15分。

七六人末節趁著塔克、史特魯斯兩名熱火主力5犯纏身，阿德巴約也有4犯，一開始就打出12比2小高潮，轉眼取得101比87領先，可是熱火馬上回應7比0追上，只是每當熱火快要追上，哈登就會貢獻關鍵三分球，幫助七六人重新拉開。

哈登在最後1分07秒投進末節個人第4顆三分球，幫助七六人114比103領先，史特魯斯雖馬上投進三分球，馬克塞卻在最後42.8秒兩罰俱中，就算阿德巴約灌籃取分，七六人卻順利拖完剩餘時間，最後以8分之差帶走這場主場勝利。

七六人除了哈登與恩比德，表現較佳的是馬克塞的18分，托必亞斯哈里斯13分、4助攻與3籃板，丹尼格林11分，尼恩10分；吉米巴特勒雖幫熱火攻下全場最高40分，卻沒辦法扭轉局勢，阿德巴約21分，歐拉迪波15分，希洛11分、10籃板。