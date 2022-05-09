交通部長王國材(左)及衛福部政務次長薛瑞元(右)。(簡立欣攝)

交通部管轄大眾運輸及中華郵政，這些事業單位員工服務大眾，但自身染疫風險也高，不過交通部向指揮中心申請10萬劑快篩試劑，卻遲遲未到位。立委洪孟楷今日在立法院當著交通部長王國材面前向衛福部次長薛瑞元表示，堂堂一位交通部長向你拜託，求求你能不能行行好，快點發給交通同仁第一線同仁快篩試劑？他並諷刺衛福部，委員會請兩個部會來回答「疫情劇增時如何維持民眾正常運作」，交通部全員到齊，衛福部卻單槍匹馬只有一個次長來，相當怠慢。

立法院交通委員會今（9）日邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」專題報告並備質詢。

洪孟楷表示，明（10）日機師工會要去疾管署前抗議，希望「以篩代隔」。機師工會並表示指揮中心所謂的「超前部署」根本邏輯不通，機組員派飛後，居檢期間只要快篩陰性就得被再度派飛，如果沒派飛，就一直被關到居檢期滿。現在國內疫情嚴重，防疫規定卻一直放寬；機組員一直在嚴格的「防疫泡泡」中，染疫風險低，卻被嚴格管理。現在歐美都不隔離，為何指揮中心對機組員這麼嚴格？

薛瑞元表示，以前國內疫情不嚴重，國外嚴重；現在剛好反過來。至於是不是進一步調整，這都有機會，要看疫情發展。

洪孟楷話鋒一轉表示，2020年中華郵政幫忙送口罩，2021年中華郵政送三倍券、五倍券，今年中華郵政幫忙送快篩，結果中華郵政自己也沒有快篩。中華郵政每次都在當指揮中心的救火隊，交通部長身為中華郵政的大家長，要不要幫他們叫屈？

王國材表示，原本找貨運幫忙送，因為運能不夠，所以指揮中心臨時請中華郵政幫忙。交通部目前正在申請10萬劑快篩試劑給中華郵政及港口、大眾運輸等交通部轄下事業單位，現在邊境是夠的。

洪孟楷不解表示，現在邊境防疫有那麼重要嗎？主要是國內疫情在燒，尤其像是雙鐵司機員、中華郵政郵差到處趴趴走，堂堂一個交通部還要跟衛福部要快篩。所以過去指揮中心都沒有給中央部會相關防疫資源嗎？ 他轉而向薛瑞元表示，現在衛福部有多少快篩庫存？「在環衛委員會問過你3次，你都不講！一個交通部部長，在這邊給你拜託，能不能行行好，快點發快篩試劑給他們，幫交通同仁 第一線同仁防疫？」

洪孟楷又問，國人可從國外帶回、以及用郵寄多少劑快篩試劑進來？薛瑞元表示「我沒有掌握」；被問到民眾若是自用，是否有罰則？薛瑞元說，目前沒有罰則，但在海關是不是會被攔截，這不是衛福部的業務。

對於薛瑞元一問三不知，洪孟楷諷刺說，今天交通委員會開出疫情期間交通運輸如何維持民眾正常運作這個題目，請交通部和衛福部備詢：「我很佩服衛福部，今天交通部是全員到齊，衛福部單槍匹馬一個次長來！」希望今日下班前衛福部可以說明，國人可從國外帶回、以及郵寄多少快篩。