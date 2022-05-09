南韓32 歲知名女星金泰梨，今年因在韓劇《二五，二一》中飾演率真可愛的「羅希度」一角而再度爆紅，在本月6日舉行的「第58屆百想藝術大賞」上更因此奪下視后寶座，演技備受肯定。但當天她所穿的兩截式白色禮服，卻在網路上爆出疑似「山寨」，她的造型工作室也緊急出面說明。

金泰梨在6日的頒獎典禮紅毯上，穿著一件兩截式的白色造型禮服現身，上半身細肩帶的BRATOP性感設計，搭配下半身誇張又修身的造型蓬裙，讓她整體造型看起來時髦又不失性感。但近日，大陸多個網站上卻針對金泰梨當天所穿的禮服熱烈討論，因為不少人認為禮服的設計與好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）於2019年的頒獎典禮上類似，但上衣的皺褶與腰部的設計有些差異，但若是品牌贊助不可能會更改原本的設計，令不少人質疑金泰梨穿的可能是山寨版，抄襲原創作的設計，在網路上意外引發批評，甚至還有人特別發文向金泰梨的造型工作室求證。

達珂塔強生在2019年曾穿過類似服裝。（圖／達志影像）

對此，工作室經理也在7日親自回應，解釋他們是韓國唯一官方購買管道，提供給金泰梨的服裝絕對是正版設計，雖樣式與原本有些差異，但這些都是為了讓服裝更貼合金泰梨的身形而做的修改，上衣則是配合金泰梨的需求重新設計，並非抄襲或是山寨。

不少粉絲看到工作室的聲明後，也紛紛跳出來替金泰梨平反，表示「韓國人根本沒人在意這個」、「又是大陸網友搞出來的風波」、「拜託專注在演員的演技好嗎」、「頒獎典禮又不是伸展台，管人家怎麼穿」。