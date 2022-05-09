高階含浸設備廠亞泰金屬(6727)第1季稅後盈餘為8710萬元，年增226.69%，每股盈餘為3.9元，創下單季歷史新高，由於下半年起IC載板基材含浸設備將成為新成長動能，整體訂單能見度已達明年上半年，亞泰金屬全年營運可望再創新高，今天盤中股價逆勢走高。

受惠直立式CCL高階含浸設備在客戶端順利安裝與測試，營收認列攀高峰，亞泰金屬第1季合併營收3.47億元，年增66.03%，合併毛利率達25%，較去年全年平均毛利率23%增加2個百分點，營業淨利為5597萬元，年增107.41%，加上第1季美元升值，認列匯兌損失回沖5172萬9000元，推升第1季稅後盈餘8710萬9000元，創下單季歷史新高，每股盈餘為3.9元。

亞泰金屬自主研發的IC載板基材含浸設備，此款設備精密度及潔淨度均較傳統CCL設備要高，單價及毛利率亦較高，預計下半年開始陸續認列營收，今年IC載板基材含浸設備認列金額預估將較去年大幅成長，並可望佔全年營收比重達30%以上；公司預估，今年隨著IC載板基材設備出貨量持續增加下，產品組合的優化將有助毛利率提升，進一步提升整體營收獲利貢獻。

亞泰金屬表示，依目前客戶端設備安裝進度來看，未來兩季營收應有進一步成長空間，加上公司預期今年匯率走勢有助於整體獲利增加，全年獲利表現應可望再度挑戰新高。

亞泰金屬多年來致力於開發捲對捲(R2R)精密塗佈生產設備，繼IC載板基材含浸設備順利成為公司另一個主力產品後，今年亦將進一步切入銅箔後處理設備市場，預計第3季開始出貨，明年認列營收，可望為PCB上游材料產業提供更完整的設備解決方案。

因應訂單成長及新產品線拓展需求，亞泰金屬目前已積極進行二廠建置工程，未來二廠產線規劃將以軟性銅箔基板(FCCL)、被動元件(MLCC、LTCC)，以及玻纖、碳纖複合材料等水平塗佈設備為主，新廠預計明年下半年加入生產行列，除提升整體產能外，並可望提高公司設備產品自製率，進一步提升整體獲利水準。

目前亞泰金屬直立式CCL高階含浸設備與IC載板基材含浸設備兩大主力設備產品訂單滿載，二廠新產能開出後，總產能可望再增加30%以上，公司今、明兩年整體營運均可望較去年維持雙位數的年成長率。