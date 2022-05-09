6月3日至5日是端午連假，為方便訂票，雙鐵通常1個月前就會宣布疏運計畫以及開放加班車訂票。未料，目前僅有台灣高鐵公司宣布加開39班次，台鐵罕見未公布。對此，台鐵今（9）日鬆口，由於目前端午訂票率僅三成五，假如訂票率維持較低水準，就不會開加班車。

立法院交委會9日邀請交通部長王國材就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

立委陳椒華質疑，台鐵端午連假疏運計畫還沒有出來，高鐵3日已經預計加開39班次，台鐵卻還沒有提出，是因為疫情運量低只有兩、三成沒公布，還是因為跟工會溝通還沒有辦法提出？端午連假是不是又要搬出類火車？

對此，台鐵局長杜微說，6月2日端午疏運期間運量只有三成五，會看實際訂票需求，假如訂票率維持較低水準，就不會開加班車。

王國材說，有關於公司化議題，13日會跟工會用公開媒體方式討論，工會對政院版公司條例不是那麼清楚及達到共識，員工對於部分條件希望用工會版本，立法院也在處理，交通部同時希望把差距縮小，這幾天會請杜微密切和工會溝通。