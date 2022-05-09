4大超商、康是美、屈臣氏、美廉社今開賣亞培快篩試劑，1劑售價180元，民眾覺得有點貴。（陳慰慈攝）

配合政府政策，4大超商、康是美、屈臣氏、美廉社今上午10時開賣亞培快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，記者今實地走訪超商，發現未如預期出現排隊人潮，甚至不到1分鐘就買到。

中和林小姐說，原以為會有排隊人潮，所以開賣前10分鐘就到住處附近的超商，結果排在她前面的只有1個人，完全不用號碼牌，不到1分鐘就買到，覺得相當方便，購買還可以刷悠遊卡並累計超商會員點數，不過覺得價格沒優勢，跟藥局5劑500元來比，價格相差近一倍，除非應急才會買。

林小姐表示，另雖一人限購一份，超商說現場沒人排隊，可以再多購一份，她並疑惑，亞培快篩劑是經由中央協調在超商等通路開賣，但為何價格比藥局販售的貴？

新北市政府B1的超商今早也未湧現排隊人潮，店員在開賣前2分鐘發放號碼牌。（陳慰慈攝）

超商公告上午10時開賣亞培快篩劑。（陳慰慈攝）

而新北市政府B1的超商今早也未湧現排隊人潮，店員只有在開賣前2分鐘發放號碼牌，不過排隊人潮不到10人，前來購買快篩劑的市府員工說，因為沒空去外面排隊，到超商買比較方便，想說先買來應急，雖然價格比較貴，但省去排隊的麻煩。

到康是美購買快篩劑的民眾表示，在這邊買起來安心，而且也還買得到，雖然跟藥局一劑100元相比，一劑要賣180元，但至少有買到，多花一點錢沒關係，她也感嘆，之前到藥局排快篩總是大排長龍，最後也不一定有買到。