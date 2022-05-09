劉姓男子涉嫌利用龐氏騙局的手法，宣稱可代為操作股票違法吸金，還經常在社群網站大秀名車、現金，炫耀自己操作績效甚佳，導致不少投資人信以為真投入資金。近來因股市行情低迷，劉男無法償還投資人的本金，竟然捲款落跑避不見面，被害人紛紛向台南市警四分局報案。警方估計，被害人至少高達55人，損失金額1億1983餘萬元，已成立專案小組全力追緝劉男到案說明。

一名被害人指控，去年中加入劉男的股票代操社團，起初獲利的確不錯，於是加碼投入40多萬元資金供對方操作，也因劉男剛開始的操作績效不錯，委託代為操作的群組人數不斷增加，最多曾經超過500人。

據查，劉男持投資人的資金買賣股票後，扣除1成的代操費用，每周二以現金或匯款方式發放當期盈利；不過，隨著股市低迷，近來劉男有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放，導致部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉男卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。

由於劉男經常在臉書、IG大秀購買的法拉利超跑、大批現金，出事後被害人前往他的安平住家及經營的洗包洗鞋店察看，才知道根本是打腫臉充胖子，一切都是假的，還發現他早已逃逸無蹤，氣得連夜向警方報案。

警方接獲大批民眾報案，初步清查發現，被害人至少有55人，損失金額1億1983餘萬元；由於劉男目前不知去向，警方已成立專案小組全力追緝中。

不過，劉男家人則喊冤說，劉男剛開始只是幫朋友操作，大家都有賺到錢，直到後來才因人情拜託愈做愈大。劉家還強調，劉男應該不會落跑，擔心他可能被人綁走，安危堪慮。