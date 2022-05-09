美股上周五收黑，其中以科技股跌勢較重，台股指標台積電早盤一度下跌8元來到520元，創近一年新低，市值滑落至約13.48兆元。台積電股價跌跌不休，從1月以來下跌逾160元，但股東人數續創新高，上周股東總人數突破133萬，達133萬1281人，已連續5周增加，引發網友熱議，有人分析外資大賣台積電股東人數卻不減反增，股價恐怕還會再跌。

台積電ADR上周五收在91.63美元，下跌0.52美元，跌幅約0.56%。台積電今天股價同步走跌，早盤最低來到520元，創波段新低，逼近去年5月12日的低點518元，市值大幅縮水2074億元，滑落至13.48兆元。而台積電股東人數反倒持續攀高，據統計，台積電上周股價下跌10元，至5月6日股東總人數攀升至133萬1281人，單周增加1917人；零股股東人數來到81萬4887人，增加2447人。

網友紛紛表示，「完了，小散戶戴著鋼盔往前衝，低點未到」、「韭菜連環套」、「陽明長榮在跌的時候，散戶也是越來越多」、「今年從最高點下來也才跌掉快1/4而已」、「誰要拉上去給散戶解套？」、「誰知道底是多少」、「跌破500元再叫我」、「人多的地方不要去」、「韭菜越來越多了」、「等股東人數開始減少再去撿啦」。

但也有人對台積電很有信心，認為「基本面好越跌越買」、「世界第一的晶圓廠 怕什麼？」、「為什麼不敢買？台積電今年每股盈餘大概30元以上沒問題，這樣本益比才約17倍」、「我待過科技業，我覺得台積電不會變差」、「又不是買在600元，怕啥」、「 現在買，漲到600元可以賺多少，想想就激動」、「真的不要看太短」、「這幾年都1月飆完最高點，等明年1月吧」、「台積電去年就盤了1整年」。

鏡週刊報導，投資達人股海老牛建議，在以下3大訊號浮現時再加碼買進台積電，首先是股價波段低點523元重要支撐不能破，其次是觀察股價何時從底部翻揚出現長紅K棒，而且搭配籌碼面外資要由賣轉買，第3點則是周線和月線出現黃金交叉，符合上述3項條件進場，就會相對安全。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。