國內疫情爆炸，醫療量能幾近崩潰，北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇昨整理出目前的3大醫療現況，包括翻床不易、抗病毒藥物開立干擾多、病毒沒有想像中友善，導致猝死案例仍會發生，這次有病人只大吸三口氣就離開了人間，都是因為呼吸衰竭速度過快，缺氧而瞬間死亡，顯示Omicron病毒兇猛程度與去年5月一樣沒變，呼籲長者要小心保護自己。

姜冠宇昨晚在臉書表示，專責病房有些事跟大家想的不一樣，新開沒幾天的病房，到他這一班很快塞滿了，工作了一整天，他整理出目前的3大醫療現況，讓大家看見醫療人員作戰真實的狀況。首先是Omicron病毒沒有想像中友善，猝死案例仍會發生，去年他記得有病人在床上起身向前彎腰，就坐著走了，這一次還是有從醫護同仁口中得知，一名病人大吸三口氣，就離開了人間，這都是因為呼吸衰竭速度過快，超過其他器官的衰竭速度，造成缺氧而瞬間死亡，「睽違了一年，被變異株選上的病人，其病情兇猛程度，還是沒有變的」，呼籲各位長者要小心，不要染疫。

接著是專責病房不斷加開但「翻床不易」，江冠宇表示，追求5天就採檢出院是必要手段，但請神容易送神難，住院病人都是70-80歲以上，除了新冠相關病情，很多是病人本來就有的內科病情，呼吸道未必有症狀，但是卻有容易跌倒、褥瘡需要換藥、管路滑脫需要更換等，需要護理師更頻繁的換上三級裝備進去看病人，顯示即便病毒量有下降，若本身內科問題還需要處理，就未必能出院安置隔離，指出到高峰前這兩周，就是剩餘病床的「迫擊 vs 拉鋸」戰爭。

最後是抗病毒藥物開立干擾多，姜冠宇表示，年長病人很多都是慢性處方箋，很多藥物都會成為輝瑞口服藥物Paxlovid禁忌，也有臨床醫師認為默克口服藥Molnupiravir偏低效，評估老人真的有需要，寧可直接先上瑞德西韋，有的醫師則會評估患者無呼吸道症狀、泌尿道感染住院根本不須投藥，且抗病毒口服藥是實驗用藥，如果有藥物不良反應，也要使用者自己承擔。並強調輕症有效管理，才是紓解醫療量能的方法。