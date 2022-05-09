塔羅牌老師艾菲爾分享旺財秘法，在家簡簡單單也能為自己的財運加分，先打掃一下居住環境，然後跟著老師的七種簡單小秘法，讓自己的財運提升，大家一起發大財。

1. 常開窗戶

自己的住處，最好要打開窗簾、多開窗戶，增加陽光照射的時間，讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升，還可以讓居住者神清氣爽。

2. 在屋裡點長明燈

在家裡或房間裡的東北方，即2022年的財位，擺設一盞小燈，燈泡也可以，一天24小時都需亮著，在玄關處點也可以，如此有利自己的事業發展。因為玄關和屋主的事業、運勢相關，是看出財運狀況的重要地方。

3. 多請朋友到自己家中聚聚

有人在家中就有人氣，房子內也不會感覺陰沈而過於安靜。因為房屋就是要人來鎮壓，如此也能增加一些陽剛氣息。如果疫情許可，多請朋友到自己家中坐坐。

4. 沙發不要背著門

客廳是家裡的財氣聚集處，想留住自己的錢財，沙發記得要面對門，當你坐在沙發上時，可直接面對著大門，正面去迎接，財神才會進入屋裡，如果是背對門坐，就會擋掉財神，容易讓你的錢財留不住。

5. 客廳擺招財的盆栽

客廳可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥丶聚財丶如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高升。

6. 錢母吸財法

撿到錢時，可以放入紅包袋中隨身攜帶，這就稱為「錢母」，有助個人的財運提升。或是也可以放入聚寶盆中，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。

7. 養金蟾、貔貅

在今年2022的正財位東北方放貔貅一對或三腳金蟾。貔貅擺放方式為頭朝門外，金蟾為頭朝門內，同時在此方位擺放葉子肥美的多肉植物；或金蟾、貔貅可視其大小養在財位、聚寶盆、錢包中，能招人緣財和桃花財。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。