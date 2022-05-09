便利商店外排隊人潮稀疏，有民眾反映因快篩劑太貴。（游念育攝影）

亞培快篩試劑今日在便利商店和康是美開賣，今早記者實際走訪多家便利商店和藥妝店，部分店家有排隊購買人潮，但多數店家人煙稀少，社區大樓旁的民眾表示，因社區染疫的人多，因此一早就排隊來買快篩劑；但也有民眾指出，藥局一劑才賣100元，便利商店賣180元太貴。

疫情持續升溫，民眾紛紛搶購快篩試劑，藥局每天都大排長龍，中央流行疫情指揮中心宣布，今上午10時開始，在雙北、桃園和基隆的便利商店和康是美限量開賣亞培單入快篩試劑，每人限購1劑、每劑180元，預估每店會配發50劑。

記者發現多數店家幾乎沒有人潮，有店家指出，10點已是上班族的上班時間，會來購買就是婆婆媽媽，但一劑180元，為了省錢多數人還是會去藥局購買；不過某社區旁的便利商店排滿人潮，民眾指出，為了應急使用，藥局開賣時間較晚，下午要上班無法排隊，社區染疫狀況嚴重才會選擇比較好購買的便利商店。

康是美外頭也沒有排隊人潮，店家表示，進貨50組截至早上10點30分僅售出2劑，民眾看似仍會選擇到藥局購買。

另外，看到部分藥局也在早上10點開始販售快篩劑，還是排滿人潮，排在人潮中的林小姐說，現在很多情況必須用到快篩劑，如果一家四口一周使用4次，到便利商店買就要快3000元，長期下來根本無法支應，才會到藥局排隊，能省則省。

藥局一早就湧入排隊購買快篩劑人潮。（游念育攝）