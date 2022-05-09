台灣精銳(4583)今天正式以每股200元上市掛牌交易，以203元開出後，盤中數次跌破承銷價，主辦券商啟動穩定價格操作，盤中最高上揚至204元，漲幅2％。

台灣精銳主要產品為「精密型行星式減速機」、「齒輪」及「齒排（條）」，業務範圍涵蓋全球30個國家、36家經銷商，除台灣及大陸外，皆為一國一經銷商銷售模式，可提供終端客戶最即時直接的服務。此外，台灣精銳擁有歐盟、日本、韓國、美國、中國大陸及台灣等多國專利做為優異堅強的產品競爭利基，使其得以與德國及日本大廠並駕齊驅。

隨著5G在2019年步入商轉，加速將資訊與技術串流至自動化的生產設備，智慧製造不僅受到企業追捧，各國更是傾力推出相應政策表達支持，例如美國的「國家製造創新網路」、日本的「工業價值鏈」，以及大陸十四五計畫的「新基建」，這些都是推動精密型減速機成長的重要關鍵政策。

為因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠也正式啟用，除可增加減速機產能外，亦可做為跨足其他機械傳動元件產品產能，藉以攫取市占率及擴大產品廣度，帶動台灣精銳營收持續維持雙位數成長。

台股表現不佳，也影響蜜月行情，台灣精銳最低下挫至198.5元，不過，上市前五個交易日，若出現跌破承銷價格，主辦承銷商得運用過額配售所得價款，自市場買入股票回補過額配售部位，來發揮價格支撐功能，盤中由黑翻紅。